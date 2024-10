Con l'assenza di Danilo e Federico Gatti, c'era curiosità per capire chi sarebbe stato il capitano della Juventus per la partita di Champions contro il Lipsia. Senza il brasiliano, Gatti aveva indossato la fascia più volte. Questa sera toccherà ache però era già stato capitano in questo inizio di stagione.L'ex Torino aveva indossato per la prima volta la fascia da capitano della Juventus nella gara contro il Napoli, terminata 0-0. "Guardiamo avanti continuando a lavorare, questa è la strada giusta! Un onore indossare questa fascia al braccio. Forza Juve, avanti insieme" le parole di Bremer su cosa ha signfiicato essere capitano bianconero.