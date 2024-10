Lipsia-Juventus, Vlahovic torna al gol in Champions

È stata la notte della Juventus, di un gruppo forte e unito. Una partita che ha dimostrato il carattere di questa squadra, in un modo che forse non si era ancora visto dall'arrivo di Thiago Motta., così la Juve ha superato il Lipsia nonostante una serie di difficoltà che hanno condizionato indubbiamente il match. Eppure, proprio da queste difficoltà è emersa la prova di forza dei bianconeri, che hanno potuto contare soprattutto su una grande partita di. Il serbo ha messo a segno una doppietta, interrompendo un digiuno che durava ormai da troppo in Champions.L'ultima rete europea di Vlahovic in bianconero risaliva addirittura al 5 ottobre 2022, quando la Juventus sconfisse, grazie proprio al gol del serbo e alla doppietta di. Fu l'unica vittoria in Champions per quella Juve, che a distanza di due anni è senza dubbio cresciuta molto, e così anche il suo numero 9.