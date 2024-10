Eljiftorna a disposizione di Marcodopo la sconfitta contro l'Augsburg. Il centrocampista macedone sarà nuovamente parte della rosa per la prossima partita, fornendo un'importante opzione in mezzo al campo. Tuttavia, il Lipsia dovrà fare a meno di Kevin, che ha subito un lieve infortunio agli adduttori e non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus. Inoltre, Xavere Assansono ancora indisponibili, lasciando il centrocampo con meno scelte per l’allenatore Rose. La squadra tedesca si prepara così ad affrontare la Juventus con qualche assenza rilevante. Lo comunica il Lipsia attraverso i suoi canali.