Lipsia-Juventus, il messaggio di Lele Adani

Lipsia-Juventus ha fatto parlare di sé in tantissimi modi. Dalla grande prestazione dei bianconeri alle note negative per gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez. La prima trasferta di Champions League degli uomini di Motta è stata senza dubbio ricca di emozioni, con una vittoria arrivata in rimonta dopo il doppio svantaggio. Due grandi gol di, una perla di: il successo della Juventus non passa solo dai singoli, ma dalla forza del gruppo. Dopo la gara di Champions è intervenuto anche, che con una storia sul proprio profilo Instagram ha elogiato, ma anche punzecchiatoNella storia pubblicata dall'ex difensore, infatti, le parole sembrano riferirsi a entrambi gli allenatori. 'È meglio così eh? Leggermente meglio o decisamente meglio? O sbaglio… Dai dai, padre tempo come sempre opera in silenzio. E facciamo calcio! Buonanotte e viva il futbol'.