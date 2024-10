Lipsia-Juve, parla Thiago Motta

Le parole dia Prime Video.CORSO A COVERCIANO CON TONI - Le tue idee non erano brutte, non penso (ride ndr).CAMBI SPESSO A CENTROCAMPO - Tutti possono partecipare, abbiamo tanti di alto livello, giocatori forti. Dipende dal momento, da quello che vogliamo proporre, dagli avversari. Chi inizia si muove tantissimo, ha volume di gioco e ha qualità. Gli altri è un peccato devono aspettare non possono giocare tutti. Una partita come quella di oggi di grande intensità dovranno dare un contributo nel secondo tempo.VLAHOVIC - Lui sta bene dal primo giorno lavora bene con grande spirito positivo e atteggiamento, un leader positivo. Deve accettare le critiche, ci sono momenti dove arrivano. Io come allenatore sono contentissimo perchè dà tanto alla squadra.