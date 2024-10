Alla Red Bull Arena è successo qualcosa di insolito: dagli altoparlanti è stato trasmesso l'inno della Juventus. I tifosi bianconeri presenti a Lipsia lo hanno cantato con grande entusiasmo, creando un'atmosfera unica. È raro che l'inno di una squadra avversaria venga riprodotto in uno stadio nemico, rendendo l'episodio ancora più curioso. Questo momento ha sorpreso tutti, poiché non è comune che un impianto rivale renda omaggio a una squadra avversaria in questo modo. L'episodio ha reso speciale l'esperienza per i tifosi juventini presenti.