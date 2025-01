si avvicina al derby di Supercoppa Italiana contro il Milan con il dubbio Marcus. L’attaccante francese, uscito nella semifinale contro l’Atalanta per un affaticamento all’adduttore sinistro, si è sottoposto a controlli a Riad. Gli esami hanno rivelato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra, mettendo in forte dubbio la sua presenza in finale. Thuram sarà rivalutato domani per stabilire se potrà essere disponibile, ma lo staff medico predilige la cautela. La decisione è cruciale sia per il match imminente che per garantire un pieno recupero del giocatore nel medio termine.