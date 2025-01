Problemi per Simonee la suadurante il derby contro il Milan, valido per la Supercoppa Italiana. Hakanha dovuto lasciare il campo al 33° minuto a causa di un infortunio all’adduttore. Il centrocampista turco si è accasciato a terra, richiamando immediatamente l’attenzione della panchina e dello staff medico. Inzaghi non ha esitato a sostituirlo, inserendo Asslani al suo posto. Le condizioni di Calhanoglu saranno valutate nelle prossime ore per determinare l’entità del problema e i tempi di recupero, una preoccupazione per l’Inter in vista dei prossimi impegni stagionali.