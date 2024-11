Brutta notizia per: Francescosi è fermato dopo soli 15 minuti nella sfida contro il Verona, valida per la 13ª giornata di Serie A. Il difensore centrale ha accusato un problema muscolare alla coscia destra dopo un intervento su punizione e ha chiesto il cambio, sostituito da Stefan de Vrij.Le prime valutazioni dello staff medico parlano di una contrattura ai flessori, ma saranno necessari esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio. Simone Inzaghi dovrà attendere ulteriori aggiornamenti per capire i tempi di recupero di uno dei suoi pilastri difensivi.