L'Inter fissa il prezzo di Frattesi

spinge per avere quello spazio che non sta trovando con la maglia dell'Inter e, per questo motivo, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Milano nerazzurra. Sulle tracce del centrocampista classe 1999 ci sarebbe la Roma, ovvero il club nel quale è cresciuto, che vorrebbe riportarlo nella capitale a giugno. L'Inter, però, vorrebbe trattenere il calciatore, ma qualora la sua volontà a fine stagione fosse quella di cambiare aria, ecco che i nerazzurri hanno già fatto il prezzo giusto per lasciare partire il suo centrocampista.Secondo quanto riferito a Sky da Gianluca Di Marzio, l'Inter sarebbe disposta a lasciare partire Frattesi solo se vedrà soddisfatte le proprie richieste: il club nerazzurro ascolterà solo offerte pari a 45 milioni di euro.