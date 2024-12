Tutto facile per l'che domina alla Unipol Domus e batte ilcon un netto 3-0. La resistenza dei sardi dura fino all'intervallo, ma al rientro dagli spogliatoi la squadra di Simone Inzaghi ha cambiato letteralmente marcia sbloccando la partita grazie al colpo di testa da posizione defilata di Alessandro Bastoni. I nerazzurri, da quel momento, hanno letteralmente dilagato: il raddoppio ha portato la firma di Lautaro Martinez - tornato al goal dopo otto partite d'astinenza - prima del tris griffato da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. Grazie a questo successo l'Inter aggancia provvisoriamente l'Atalanta in testa alla classifica toccando quota 40 punti, ben nove in più rispetto alla Juventus.