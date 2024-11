Juventus, la filosofia di Thiago Motta



Juventus, come sceglie i titolari Thiago Motta?

Un interessante spunto quello fornito oggi in conferenza stampa dal tecnico della Juventus QUI la conferenza integrale). "Non avere titolari fissi? Ognuno ha la sua filosofia, tutte sono rispettabili. Credo al 200% nella mia" sono le parole dell'italo brasiliano in conferenza stampa. Unachiara, in parte sinonimo del calcio moderno. Non ci sono titolari e anzi, c'è un particolare dato che evidenzia la convinzione di Thiago Motta nella sua filosofia.Infatti, fino ad oggi 4 novembre, il tecnico della Juventus ha impiegato tutti quanti i giocatori della sua rosa (ad esclusione di Carlo Pinsoglio e di Adzic per lungo tempo infortunato) dal primo minuto almeno una volta. Un curioso dato che fa quindi chiedere: in base a cosa sceglie i titolari l'allenatore?"Le decisioni verranno prese in funzione al lavoro in settimana, in campo e fuori, l'atteggiamento, la qualità tecnica, fisica" ha spiegato oggi in conferenza e l'impiego di tutti quanti è la chiara dimostrazione.

