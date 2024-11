Lille-Juventus, le parole di Thiago Motta alla vigilia

Il tecnico della Juventusha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Champions contro il Lille. Le sue parole:– "Come sempre grande rispetto per le nostre avversarie. Importante è la nostra continuità, giocare e migliorare la prestazione ogni giorno. Contro l’Udinese ho visto tutta la squadra bene in campo. Koopmeiners è un giocatore molto importante per noi. Bella vittoria a Udine ma rimane nel passato. Dobbiamo continuare su questa strada. Quella di domani sarà una bella partita, il Lilla è una bella squadra"."Abbiamo bisogno di tutti, sia lui che gli altri. Siamo concentrati per fare una grande partita".– "Per la gara di domani sera saranno assenti solo Milik, Bremer e Nico Gonzalez, gli altri sono recuperati ed è importante avere il gruppo insieme per affrontare le partite nel modo giusto. Ora la cosa più importante siamo noi".