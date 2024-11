Un pareggio prezioso, ma comunque non del tutto soddisfacente per come è arrivato. Latorna dacon qualche rimpianto, sapendo che la partita valida per il quarto turno diavrebbe tranquillamente potuto vincerla: Thiago Motta ha pagato gli errori individuali e forse pure qualche scelta sbagliata, in una serata che comunque gli ha lasciato alcune importanti certezze a livello tattico. Tra i singoli, da segnalare un'altra ottima prova per Francisco Conceicao, un Dusan Vlahovic capace di ben figurare (anche dal dischetto) ma pure una difesa ancora tutt'altro che imperforabile.