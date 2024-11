Lille-Juventus: le quote del match

Dopo tre partite consecutive senza vittorie, i bianconeri sono tornati al successo sull’Udinese, rilanciandosi a -4 punti in classifica dal Napoli capolista. Archiviato il 2-0 al ‘Bluenergy Stadium’, Thiago Motta è già proiettato alla quarta giornata del girone di, contro il, allo ‘Stade Pierre Mauroy’. Entrambe le squadre sono a quota sei punti nel girone. Laha battuto PSV e Lipsia nelle prime due giornate ma ha incassato la prima sconfitta stagionale 1-0 allo Stadium contro lo Stoccarda. I francesi non perdono da otto partite consecutive e sono reduci dal pareggio uno a uno contro il Lione nell'ultimo turno di campionato. Hanno eliminato Mourinho ai preliminari, perso al debutto con lo Sporting (2-0) e poi infilato due vittorie consecutive contro Real Madrid (1-0) e Atletico Madrid (3-1).Per i bookmakers si prospetta una gara molto equilibrata, con la Juventus leggermente favorita.- La sfida contro l’Udinese non ha lasciato strascichi per l’infermeria juventina. Ma Thiago Motta dovrà gestire il minutaggio di diversi giocatori, tra i quali Koopmeiners, al rientro da titolare nell’ultimo turno di campionato, e Vlahovic, che non potrà riposare. In difesa con la squalifica di Danilo torna la coppia Gatti - Kalulu, a centrocampo i bianconeri continueranno a sfruttare l’ottimo momento di Thuram. La Juve è di poco avanti nei pronostici, con una quota vittoria Betclic di 2.47, il pareggio è a 3.23 (3.10 su Planetwin365.it) e il successo dei francesi a 2.98. L’Under 2.5 è stimato a 1.62, mentre l’Over 2.5 è a 2.12.- Le assenze pesanti di Bruno Genesio rischiano di compromettere le chance del Lille di battere la Juventus. Contro il Lione si è fermato anche Meunier, che si va aggiungere alla lunga lista di indisponibili tra cui Ethan Mbappé, Rémy Cabella, Samuel Umtiti, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Hakon Haraldsson, Ousmane Touré, e anche Ismaily non è ancora recuperato. Thiago Motta non potrà contare sullo squalificato Danilo, oltre agli infortunati Bremer, Nico Gonzalez e Milik. Mentre Douglas Luiz è tornato in gruppo.- Al secondo posto nella classifica cannonieri di Ligue 1 con 7 reti, Jonathan David si sta confermando un punto di riferimento imprescindibile per Genesio, proprio come Vlahovic per Thiago Motta, anche se per il serbo i goal in serie A sono 6. Il duello tra i due bomber può far pendere la sfida del ‘Pierre Mauroy’ da una parte o dall’altra, e l’incrocio potrebbe riproporsi anche sul mercato. Jonathan David infatti è entrato prepotentemente nei radar bianconeri dopo l’infortunio di Milik. La quota-goal Betclic di DV9 contro il Lille è di 2.90, una rete di Yildiz è quotata 4.50, mentre un goal di Weah 5.50. Dall’altra parte invece una marcatura di Jonathan David è quotata 3.20, mentre l’altro pericolo per i bianconeri è Zhegrova a 5.00.