Anche nel match di ieri sera tranon sono mancati gli episodi da sottoporre alla lente dei moviolisti.Ecco quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Due goal in fuorigioco annullati quasi in fotocopia a Koopmeiners: Vlahovic (24’) e poi Yildiz (41’), a sinistra, ricevono palla in offside prima di crossare per l’olandese. Rigore per la Juve al 13’ st: Conceicao entra in area in dribbling e quasi aspetta la gamba di André che gli sbarra la strada. “Giallo” a Cabal che strattona Zhegrova per evitare guai come nell’1-0, e ad André per proteste".6,5 il voto assegnato all'arbitro: "Ha personalità, sta crescendo ed è aiutato dai guardalinee. Decisioni senza tecnologia: sempre vicino all’azione".