Juventus, chi gioca a centrocampo con il Lille

Lasi prepara a sfidare il; partita chiave in ottica qualificazione playoff. Ultime due partite prima della pausa per le nazionali; i bianconeri sono in pieno toure de force visti i tanti impegni.sta gestendo la rosa alternando spesso i giocatori, e lo ha fatto fino ad ora soprattutto a centrocampo, dove ha più soluzioni.Contro il Lille in Champions però, riferisce il Corriere dello Sport. I due giocatori hanno dato risposte positive con l'Udinese e il tecnico sta pensando di schierare ancora loro, con Mckennie e Fagioli in panchina.