Lille-Juventus, bianconeri favoriti?

Lascenderà in campo domani sera alle 21 per la sfida di Champions League contro il Lille. Il tecnico bianconero Thiago Motta oggi ha presentato la sfida in conferenza stampa ( QUI le parole integrali). Questa la sua riproposta alla Juventus favorita"Sono cambiate le gerarchie della partita? Non ci sono sorprese nel calcio, né favoritismi. E' una buona partita, stadio bello. Speriamo che il campo sia buono domani. Le due squadre faranno il massimo, così come gli arbitri. La vittoria vada a chi merita. Oggi non interessa dire chi è favorito. Alla fine possiamo parlare domani a fine partita di chi abbia giocato meglio. Dobbiamo restare concentrati".