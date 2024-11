Lille-Juventus, chi arbitra la sfida?

Archiviata la bella vittoria contro l'Udinese, la Juve pensa già al prossimo match. I bianconeri affronteranno la, nella gara valida per la quarta giornata della competizione europea. Sarà l'occasione per riscattare la prima sconfitta stagionale, arrivata nell'ultima partita contro lo Stoccarda in casa.La gara tra Lille e Juventus verrà diretta dal bosniaco, coadiuvato dagli assistenti. Il quarto uomo sarà Luka Bilbija, mentre al Var ci sarà l'olandese, e infine come assistente Var il polacco