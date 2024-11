Lille-Juventus, l'elenco degli assenti

Bruno Genesio allenatore del Lille è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus ( QUI le dichiarazioni integrali) parlando anche della situazione infortunati del suo club. Saranno otto gli assenti per la sfida di domani alla squadra di Thiago Motta. Le parole:"Infortunati Samuel Umtiti, Tiago Santos e Nabil Bentaleb, a cui si aggiungono Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Rémy Cabella, Thomas Meunier, Ousmane Touré. Ismaily non si è completamente ripreso. Anche André Gomes è infortunato, nonostante non sia convocabile per la UEFA".