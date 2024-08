Tra i temi da seguire con un certo interesse nel corso della prossima Serie A ci sarà la sfida a distanza - tutta in famiglia - tra Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, e Marcus Thuram, attaccante di proprietà dell'Inter. Dal momento del passaggio dell'ex Nizza al club bianconero, i due fratelli sono stati protagonisti di un divertente siparietto a mezzo social. E proprio di questo ha parlato il padre Lilian, ex giocatore juventino, che ha commentato così ai cronisti italiani presenti a Parigi nel corso delle Olimpiadi:"Non mi piace parlare molto dei miei figli, a dire il vero. Credo che stiano vivendo la loro epoca, provano a fare le cose per bene. Basta, non so cos'altro aggiungere. Se è strano che messaggiano tra di loro sui social? Io sono vecchio, non so cosa facciano sui loro profili. Andrò a controllare, spero non facciano cose strane", chiude scherzando.