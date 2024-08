La Juventus continua a lavorare per Nico Gonzalez, ala d'attacco della Fiorentina e su cui c'è una trattativa ben avviata da entrambe le parti. Ma non c'è solo l'argentino nel mirino del club piemontese, dato che Giuntoli sta insistendo per Teun Koopmeiners, giocatore dell'Atalanta e che ha già un accordo personale con la Juventus. Secondo quanto riportato da Libero, l'inseguimento di questi due giocatori da parte dei bianconeri implica quantomeno l'abbandono delle piste che portavano a Karim Adeyemi (anche lo stesso giocatore comunque aveva già detto di voler restare a Dortmund) e Jadon Sancho.