Lapotrebbe piombare su Albert, questo è quanto riferisce oggi il quotidiano Libero. Infatti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si starebbe opponendo al trasferimento a Torino del giocatore argentino Nico Gonzalez. Starebbe opponendo decisamente resistenza sulla trattativa e questo bloccherebbe di conseguenza il trasferimento in viola di Gudmundsson. Non sarebbe infatti da escludere che la Juventus non riuscendo a fare progressi sul fronte Nico virasse su Gudmundsson per cui per ora ha soltanto sondato il terreno. Si avranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore ma potrebbe delinearsi un nuovo scenario di mercato.