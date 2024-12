Stando a quanto riportato dal The Mirror, c'è anche lasulle tracce di, centravanti inglese classe 2003 in forza all'in Premier League finito nel mirino anche di Chelsea e Manchester United. Cresciuto nel settore giovanile del, club che infatti gode di un'opzione di riacquisto, il giovane attaccante sarebbe già stato visionato in un paio di occasioni dai bianconeri, che lo tengono d'occhio anche eventualmente in vista dell'estate, quando Dusan Vlahovic potrebbe salutare qualora non arrivasse il rinnovo.