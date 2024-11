Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha recentemente concesso un'intervista a Radio Punto Nuovo in cui ha condiviso le sue riflessioni sul momento del Napoli, reduce da un pareggio in trasferta contro l'Inter. Cobolli Gigli ha commentato anche le recenti polemiche sull'uso del VAR, una tecnologia sempre più al centro delle discussioni nel mondo del calcio.“Nella diatriba De Laurentiis-Marotta ci vedo tanta politica, ma un errore dell’arbitro non deve essere strumentalizzato a questa portata, magari anche per la lotta Scudetto. Direbbero dalle vostre parti ‘Scurdammece o’ passato simme e Napule paisà’… Per alludere al Napoli che farebbe bene a mettersi subito alle spalle gli errori di Mariani, perché la squadra è forte e non dovrebbe preoccuparsi di tutto questo. Le chiamate errate di un arbitro fanno parte del gioco, vanno accettate quando ti vanno a favore come ad Empoli e a sfavore come a Milano. Conte sta facendo un lavoro clamoroso, ha ravvivato una squadra e un ambiente in ginocchio. Quindi si godesse questi risultati, senza badare troppo a polemizzare".