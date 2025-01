Alessandro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione della Juventus e del possibile nuovo attacco bianconero: "In estate il club ha fatto investimenti importanti e mi sarei aspettato di più dalla squadra di Motta. Gli infortuni,vperò, hanno pesato: la perdita di Bremer è pesante"."Douglas Luiz è difficile da giudicare. Koopmeiners sta rendendo sotto le aspettative, ma io resto convinto che sia da Juve"Non vedo Vlahovic né in coppia con Kolo Muani né con Zirkzee: vorrebbe dire rinunciare a un centrocampista. E Locatelli, Thuram e Koopmeiners mi sembrano quasi intoccabili per Thiago Motta. Mi immagino più una alternanza tra il serbo e l’eventuale nuovo attaccante".