Le parole dell'ex tecnico della Juventus Under 23 Mauro, ai microfoni de ilBiancoNero:NICOLUSSI CAVIGLIA - "L’ho fatto esordire, con me ha fatto tre-quattro partite e poi è andato in prima squadra perché era un periodo in cui stava molto bene. Giocatore mentalizzato e bravissimo ragazzo, tanta passione. Merita sicuramente di avere la maglia della Juve addosso. Rimaneva tre ore in campo per provare a calciare e lanciare. Ha avuto qualche infortunio di troppo quando è andato in prestito, ma ha mentalità e tecnica non inferiori ai grossi giocatori".