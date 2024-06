Le parole dell'ex tecnico dellaMauro, ai microfoni de ilBiancoNero:“Avevamo fatto un programma. Cinque giocatori che avessero la possibilità di allenarsi e giocare in prima squadra. L’obbiettivo era quello che ogni anno almeno quattro o cinque di loro giocassero in Next Gen, ma che fossero disponibili anche per la prima squadra. La conseguenza è che ci fosse un cambio generazionale, un turnover di questo livello. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto e questa è una cosa che ha creato all’inizio Cherubini. Questo merito per me è stato suo. È stata un’idea sua da quando è arrivato alla Juventus. Questo prodotto è stato merito suo, un’idea giusta perché abbiamo visto anche elementi come Illing. Giocatori che producono, che stanno producendo e che sono arrivati dal nulla”.