Di Maria minacciato: cosa è successo

Angel Di Maria resterà un'altra stagione al Benfica ma nei suoi piani non sarebbe dovuta andare così. L'ex Juventus infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rosario 3 in cui ha raccontato le minacce ricevute e perché non è potuto tornare al Rosario.Di Maria sembrava pronto per tornare nella sua vecchia squadra in Argentina, il Rosario Central. Ma come ha raccontato, tutto è saltato per le minacce ricevute: "Avevo discusso tutto con Gonzalo Belloso per tornare. Tutto. Le minacce sono andate oltre i limiti. Hanno lasciato una testa di maiale con un proiettile in fronte e un biglietto che diceva che se fossi tornato al Central la prossima testa sarebbe stata quella di mia figlia Pia. L’ho detto e lo dirò ancora mille volte: voglio ritirarmi al Central, è il sogno mio e della mia famiglia tornare".