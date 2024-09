Antonio Candreva, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua avventura alla Salernitana ed ex giocatore della Juventus e dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport relative alla corsa scudetto, dove ha anche dichiarato la sua favorita per la vittoria finale. Di seguito le parole dell'ex bianconero."Inter? Ha dimostrato di essere più forte. Ed è più forte in tutto. Ma è un campionato molto avvincente. Equilibrato. Mai come quest’anno sono cambiati tanti allenatori in partenza. Ben 13. E quindi significa portare concetti e metodi nuovi".