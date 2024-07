Le parole di Giovannia Radio Punto Nuovo:- "Dipende dalla domanda e dall’offerta… Quando c’è un presidente che deve vendere un giocatore, la domanda si acquieta e cerca di lucrare sul valore…L’ho sperimentato di tasca mia quando sono andato in Serie B con la Juventus e nessuno sembrava voler comprare Ibrahimovic e gli altri. Questo perché sapevano che dovevamo vendere… Il valore di Osimhen non si discute, ma è chiaro che il mercato attenda l’ultimo minuto. E questo rallenta l’arrivo di Lukaku. Non ho nessuna critica da fare a De Laurentiis, anche se 130 milioni di euro per Osimhen sono forse tanti. Il mercato però ha certe dinamiche e non fa sconti a nessuno".