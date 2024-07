Della nuova Juventus ha parlato anche Fernando Llorente, ex attaccante bianconero. Llorente è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha risposto alle domande sul binomio Thiago Motta-Juventus, facendo un accenno a Giorgio Chiellini. "Il progetto è nuovo, Motta è bravo e mi aspetto altri colpi di mercato. Uno fuori dal campo. Giorgione Chiellini, è la persona giusta per riportare mentalità vincente nel gruppo", le parole di Llorente. L'attaccante ha giocato per due stagioni con la maglia della Juventus."Antonio è un uomo del sud, entrerà subito in sintonia con il calore dei napoletani. Conte ti fa vomitare a fine allenamento ma ti dà anche quella forza che non sai di avere. Allegri è un vincente nato, quando è andato via la Juve è crollata. Sarà un caso? Poi è tornato in un momento non facile, le cose non andavano più in una direzione chiara e lui ne ha risentito. Tra tante difficoltà, il suo resta un ottimo lavoro".