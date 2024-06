"Certi momenti possono essere duri. Parlarne con qualcuno può aiutare, così magari ti senti più 'leggero' e puoi rimettere le energie sul campo, invece di perdere tempo con certi pensieri negativi. Così continuo ad allenarmi per migliorare me stesso", ha spiegato in conferenza stampa Matthijs De Ligt. L'ex Juventus, impegnato con l'Olanda ad Euro2024 sta vivendo un momento complicato visto che al momento non è un titolare in nazionale e anche al Bayern Monaco ha faticato.Il giocatore ha aggiunto: "L'inizio di una stagione o di un grande torneo sembra sempre bello, ma ciò che conta è la fine, vedere fin dove sei arrivato. Per questo ora sono relativamente calmo: ho la sensazione che nel corso di questo torneo qualcosa accadrà, e mi permetterà di dimostrare che sono ancora un giocatore importante".