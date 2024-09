Arturo Di Napoli, ex attaccante di Empoli, Napoli è intervenuto ai microfoni di TV Play, dove ha rilasciato delle dichiarazioni su Dusan Vlahovic e in generale sul livello del massimo campionato italiano. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore anche dell'Italia.DI NAPOLI - "Dusan Vlahovic non è un top player. Come non reputo Leao un top player. Quando giocavo io c’erano Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Inzaghi. Oggi la Serie A ha perso questi talenti, perché manca il coraggio di mettere dentro il giovane"