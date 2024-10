La difesa

Nuove indiscrezioni emergono dalle pagine de L'Espresso, nell'ambito dell'indagine della Procura di Torino sulle presunte frodi fiscali imputate all’attuale numero uno del gruppo Exor e presidente di Stellantis John. I Panama Papers rivelano nuove società offshore collegate a Elkann, anonime e situate in paradisi fiscali. Tra queste spicca la Fancydance Trading Inc., con sede alle British Virgin Islands, che Elkann e i suoi fratelli avrebbero ereditato. Johannes Matt, fiduciario della famiglia Agnelli-Elkann, gestiva la società, il cui capitale sociale era diviso in 10.000 azioni senza valore nominale prefissato. Nel 2012, queste azioni sono passate al fondo estero Conegliano Private Equity, prima di essere trasferite nel Bendel Fund, altra cassaforte finanziaria del Liechtenstein. Tutti questi fondi portano a John Elkann.Contattato da L’Espresso, l’ufficio stampa di John Elkann ha confermato questa ricostruzione, sottolineando che lui non ha commesso alcun illecito. Fancydance Trading Inc rientra nelle partecipazioni di un fondo d’investimento che i fratelli Elkann hanno regolarmente inserito nelle loro dichiarazioni fiscali dall’anno del decesso della nonna Marella Caracciolo Agnelli (2019).