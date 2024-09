Il prof. Bava su Vlahovic: le sue parole

Intorno a, oltre che alla questioni di campo, si parla anche di quanto guadagna e soprattutto del suo peso nel bilancio della Juventus. Di questo ha parlato il professor Fabrizio Bava, che abbiamo intervistato per analizzare la situazione economica del club bianconero.SU VLAHOVIC - "L’abbiamo capito tutti, 40 milioni di costo annuale per un singolo giocatore come Vlahovic non è alla portata di un bilancio come quello della Juventus. Se si riuscisse a raggiungere un accordo nei prossimi mesi per spalmare l’ingaggio, allora quello potrebbe portare un beneficio molto importante, magari si tirano fuori più di 10 milioni l’anno senza vendere nessuno”.