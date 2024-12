Danilo-Marsiglia: le ultime

Tra i giocatori di cui si continua a parlare in casain ottica uscite per gennaio c'è, nonostante lo stesso calciatore abbia a parole annunciato di voler rimanere a Torino fino alla fine della stagione. Danilo ha il contratto in scadenza a giugno. In Italia c'è il forte interessamento del Napoli mentre dalla Francia emergono nuove voci sulSecondo l'Equipe, l'OM starebbe pensando al difensore brasiliano. La Juventus non vuole però perdere gratis Danilo già a gennaio e per questo chiede una piccola somma per lasciarlo partire. Investimento che il club francese non è escluso possa fare.