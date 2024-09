Abbracci al sapore di #Juve all'evento "Diamo un calcio alla fibrosi cistica" pic.twitter.com/G7JE4Yjm6j — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) September 9, 2024

Evento "Diamo un calcio alla fibrosi cistica" questa sera a partire dalle ore 20 a Torino. A sorpresa è arrivato l'ex difensore della Juventus Leonardo. Abbracci con Gianluca Pessotto e Mauro Camoranesi, prima di scendere in campo per la partita benefica che è organizzata questa sera in un campo di Torino. Guarda il video qui sotto, con alcune azioni di Bonucci in gara.