Dopo la Continassa... Vinovo!

Leonardo #Bonucci è presente per la partita della #Juventus U20 contro il Bologna — November 9, 2024

Dopo aver visitato il centro sportivo della Continassa, dove ha salutato il tecnico Thiago Motta e alcuni dei suoi ex compagni di squadra, oggi Leonardoè presente a Vinovo, luogo storico per i tifosi juventini e per il difensore stesso., ex colonna della Juventus, ha deciso di recarsi al centro sportivo bianconero per assistere alla partita dellacontro il Bologna. La sua presenza rappresenta un’occasione speciale per i giovani giocatori in campo, che potranno contare sull’incoraggiamento e sull’esperienza di un calciatore di lungo corso.