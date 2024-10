Thiago Motta: «Contro il Lipsia abbiamo vissuto un momento bellissimo»



Le emozioni dell'ultima gara di #UCL viste da bordocampo ™️ pic.twitter.com/Ce7I7keIaH — JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2024

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Juventus-Stoccarda, Thiago Motta ha ripercorso le emozioni provate in occasione della vittoria per 3-2 maturata sul campo del Lipsia. L'allenatore bianconero, a precisa domanda sul match della Red Bull Arena ha spiegato: "Contro il Lipsia abbiamo vissuto un momento bellissimo". E la Juventus, quelle emozioni, le ha raccolte in un video, postato sui canali ufficiali bianconeri.