Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus e ora dirigente reduce dall'esperienza in Liguria alla Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Federico Chiesa, parlando della scelta del club bianconero e di Thiago Motta su Federico Chiesa. Di seguito le parole.LEGROTTAGLIE - "Da tifoso preferirei che rimanesse, perché credo che sia uno dei più forti nel proprio ruolo. È davvero difficile trovare un esterno offensivo che sia ugualmente forte sia nel breve che nel lungo e a tal proposito mi ha stupito molto la decisione di Thiago Motta di bocciarlo, anche se non giudico non conoscendo i fatti dall'interno, ma sono convinto che in questa nuova Juve Chiesa potrebbe fare 20 gol".