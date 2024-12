La Serie A ha ufficialmente un nuovo presidente: Ezio Maria. Il commercialista, 66 anni, prende il posto di Lorenzo Casini alla guida della Lega Serie A. La sua elezione è avvenuta durante l'assemblea odierna, dove Simonelli ha ottenuto 14 voti, un numero sufficiente per essere eletto al secondo scrutinio, come previsto dal regolamento. Simonelli, professionista con una lunga esperienza nel settore finanziario e sportivo, rappresenta una figura di continuità e stabilità per il calcio italiano. La sua nomina arriva in un momento delicato, con la necessità di affrontare importanti sfide per rilanciare il campionato e consolidare il sistema.