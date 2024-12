La corsa alla presidenza della Lega Serie A si arricchisce di un nuovo, prestigioso nome. Accanto alla candidatura già ufficializzata di Matteo Simonelli e alla disponibilità del presidente in carica, Lorenzo Casini, si fa strada l’ipotesi di Luca Cordero di Montezemolo., figura di spicco del panorama manageriale italiano, ha alle spalle un curriculum di assoluto rilievo. Per anni al vertice della Ferrari, dove ha guidato il team alla conquista di 19 titoli mondiali (14 da presidente e 5 da direttore sportivo), ha ricoperto anche ruoli di prestigio come la presidenza di Fiat e Confindustria. La sua esperienza e le sue relazioni istituzionali potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la Lega, soprattutto in una fase cruciale come quella attuale.