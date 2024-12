Lecce-Juventus, Thiago Motta in conferenza

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa dopo il pareggio della Juventus contro il Lecce."Dal campo non avevo la sensazione che la squadra stesse soffrendo molto. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno nella ripresa. Dobbiamo digerire questo pareggio e proseguire sulla nostra strada. Il gruppo è intelligente, sa quando fa cose giuste e cose meno. Bisogna capire e imparare il prima possibile. Dobbiamo pensare alla prossima partita, provando a dare continuità a quanto fatto bene"."Siamo andati in vantaggio e non lo abbiamo sfruttato. Potevamo gestirlo meglio, come fatto in altre situazioni. Nel primo tempo il Lecce aspettava i nostri errori e ne avevamo fatti pochi. Nel secondo tempo ci siamo aperti troppo, nonostante fossimo in vantaggio. Bisogna migliorare la lettura di questi momenti"."Il mercato si aprirà a gennaio, siamo in sintonia totale con la società. Sono felicissimo con i giocatori che ho, spero nel rientro degli infortunati e che diano una mano"."L’ambiente aiuta. Abbiamo tanti giocatori in squadra con esperienza in partite del genere. Lo scorso anno qui con il Bologna prendemmo un rigore a partita finita. Oggi era un caso diverso. Potevamo gestirla meglio. Non possiamo fare finta che non sia successo nulla, certe situazioni vanno gestite diversamente"."I dottori fanno il massimo per recuperarli, loro fanno il massimo per rientrare. Siamo un gruppo unito e forte, andiamo nella stessa direzione".