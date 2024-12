Lecce-Juventus, parla Thiago Motta

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro il Lecce. Le sue parole:"È un pareggio diverso perché siamo andati in vantaggio. Buon primo tempoi, poi nel secondo c’è stato più equilibrio contro una squadra che ha aspettato ogni nostro minimo errore. Abbiamo concesso poco e nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata. Sicuramente si può fare meglio di quanto abbiamo fatto"."La nostra situazione in questo momento va affrontata bene, nel modo in cui lo stiamo facendo. Ognuno di noi deve dare il massimo, qualcosa in più aspettando il rientro degli infortunati che ci daranno una mano. Chi è disponibile deve andare avanti pensando alla prossima, con continuità e migliorando gli aspetti del gioco"."Ogni partita ha un contesto diverso. Kenan può fare tanto davanti nel ruolo di esterno, come l’occasione creata nel primo tempo. Weah sa attaccare l’area di rigore e avere un giocatore come Yildiz sull’esterno, con Conceicao dall’altra parte, ti aiuta a trovare palle gol. Abbiamo avuto tante occasioni ma sicuramente anche lui può fare la prima punta"."Né l’una né l’altra. È una situazione che stiamo affrontando, si poteva gestire meglio ma il calcio è anche questo. Ora noi dobbiamo pensare alla prossima contro una squadra che sta bene. Vogliamo fare il massimo in casa".