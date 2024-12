Ilè la squadra che ha registrato il minor numero di gol nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, con sole sei reti all'attivo. Questo dato preoccupante evidenzia le difficoltà offensive della squadra giallorossa, che ha finora faticato a trovare la via della rete. La percentuale realizzativa della squadra è stata particolarmente bassa, fermandosi al 3,6%, la più bassa tra le squadre dei principali campionati europei. Le difficoltà in fase di conclusione sono un aspetto critico che il Lecce dovrà affrontare per cercare di migliorare il proprio rendimento e risalire in classifica.