Lecce-Juventus, il commento di Sabatini

La Juventus pareggia 1-1 contro il Lecce, con il goal nel finale di Rebic. Il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com: "Se si esamina la partita, al di là di qualche azione pericolosa nella prima frazione (come il palo di Conceicao), è evidente che la Juventus non abbia giocato bene"."Mancavano nove giocatori, ma solo due di questi (Bremer e Vlahovic) sarebbero stati titolari. La squadra non gioca, mostra difficoltà di manovra, è di una lentezza costante, in qualsiasi momento. Questa è la Juventus di adesso e la sua posizione in classifica rispecchia i valori del gioco e delle prestazioni espresse finora in campionato."