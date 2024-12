Lecce-Juventus, parla Perin

Il portiere della Juventus Mattiaha parlato ai microfoni di Rai Sport ieri dopo il pareggio per 1-1 contro il Lecce. Le sue parole:"Brucia, siamo venuti qua per cercare di vincere ma si gioca contro altri 11, 23 giocatori di Serie A quindi di un livello alto e bisogna riconoscere i meriti dell'avversario che nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà"."Siamo all'inizio di un percorso e di un cambiamento e non si passa subito da una zona bianca ad una zona nera e viceversa, c'è sempre un momento dove si vive una zona grigia dove si deve metabolizzare quel tipo di idea, quella filosofia e io e i miei compagni crediamo fermamente che questa filosofia alzi di molto le possibilità di vittoria. Non so quanto tempo ci vorrà ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta, vedo durante la settimana nei miei compagni un attaccamento, un carattere e una voglia di migliorare sia a livello mentale che a livello tecnico e tattico, quindi non ci preoccupa, siamo dei ragazzi intelligenti e vedremo cosa abbiamo sbagliato e cosa possiamo fare meglio e cercheremo di non farlo più accadere"."C'è da parte di tutta la squadra soprattutto nei momenti di difficoltà la voglia di continuare a fare quel tipo di gioco che ci da la fiducia, abbiamo una cosa a cui aggrapparci quando vengono meno la forza fisica e l'energia mentale che giocando ogni tre giorni un po' si riduce. In questi momenti di difficoltà per via degli infortuni quello che mi piace è che non ci piangiamo addosso e vedo che da parte di tutti c'è quella voglia di dare qualcosa in più e c'è un' unione di intenti che spesso mi fa venire la pelle d'oca e quando vivi queste tipo di emozioni e vedi i tuoi compagni con grande voglia di migliorare anche a me che ho 32 mi fa andare al campo con una voglia incredibile. Per questo dico che siamo sulla strada giusta, è ovvio che un pareggio non ci rende contenti, giochiamo nella Juventus e dobbiamo cercare di vincere tutte le partite ma Roma non è stata costruita in un giorno".