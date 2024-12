LECCE-JUVENTUS, LA CRONACA LIVE



Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Falcone

Guilbert

Baschirotto

Gaspar

Gallo

Coulibaly

Ramadani

Rafia

Dorgu

Krstovic

Morente

Perin

Danilo

Kalulu

Gatti

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Weah

Terza trasferta consecutiva per ladopo quella in campionato contro il Milan e l'Aston Villa in Champions League; i bianconeri affrontano ilal Via del Mare (calcio d'inizio alle 20:45). Piena emergenza per la squadra di, che si ritrova con nove indisponibili e tanti giovani in panchina. I bianconeri sono reduci da due pareggi, entrambi per 0-0 e serve una vittoria per non far scappare il Napoli in classifica (attualmente a più 7). Il Lecce ha cambiato allenatore da poco, con Marco Giampaolo che ha preso il posto di Gotti ed ha esordito sulla panchina con la vittoria contro il Venezia. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita