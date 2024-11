Lecce-Juventus, le parole di Giampaolo

A Lecce la Juve cercherà di portare a casa tre punti nonostante una situazione infortuni complicata. I bianconeri arrivano alla trasferta con 9 giocatori indisponibili, motivo che ha spinto Thiago Motta a chiamare 5 giocatori da Next Gen e Primavera. Alla vigilia del match, anche l'allenatore del Lecceha parlato della Juventus, affrontando anche il discorso delle assenze dei bianconeri.'È una squadra forte. A causa delle assenze non potrà fare rotazioni,. Che ha idee, c'è un gran lavoro dietro la Juve. Le assenze non mi condizionano, la Juve presenterà un undici forte. 11 forte e 3-4 cambi forti. Una squadra con forte autostima, che ha % più alta di palloni giocati, numero di passaggi più alto... è una squadra che sa quello che vuole e ti può anche sfinire con il palleggio. Ecco perchè il Lecce dovrà fare qualcosa in più sul possesso:'.